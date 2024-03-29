Вашингтон, 29 марта, 2024, 22:47 — ИА Регнум. Власти США подписали соглашение о поставке Израилю значительного количества истребителей и бомб, несмотря на опасения по поводу ожидаемого военного наступления на юге Газы, которое может угрожать жизням сотен тысяч палестинских мирных жителей. Об этом написала газета Washington Post со ссылкой на свои источники в Пентагоне и Госдепе.

Иван Шилов ИА Регнум

«Белый дом тихо санкционировал передачу Израилю бомб и истребителей на миллиарды долларов. Новые поставки включают более 1800 бомб MK84 и 500 бомб MK82», — цитирует издание информатора.

При этом, по заверению газеты, правительство Израиля отказалось от комментариев по этой теме.

Как сообщало ИА Регнум, на данный момент рано говорить, являются ли соучастниками геноцида против палестинцев государства, которые поставляют Израилю вооружение, заявила 27 марта на брифинге в Женеве специальный докладчик ООН по вопросу о правах человека на оккупированных палестинских территориях Франческа Альбанез.

25 марта президент Франции Эммануэль Макрон в ходе телефонного разговора с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху заявил, что выступает против проведения военной операции ЦАХАЛ в Рафахе на юге сектора Газа.

Президент США Джо Байден сместил риторику своих публичных заявлений с украинского конфликта на войну Израиля и ХАМАС. Об этом 26 марта написало американское издание Politico со ссылкой на собственный анализ.