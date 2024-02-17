Вашингтон, 17 февраля, 2024, 08:09 — ИА Регнум. США хотят передать Израилю различные боеприпасы на несколько десятков миллионов долларов, не учитывая при этом призывы администрации Белого дома к установлению перемирия в конфликте с Палестиной. Об этом 16 февраля написала газета The Wall Street Journal.

Иван Шилов ИА Регнум США — агрессор

Журналисты узнали, что американское правительство планирует предоставить Тель-Авиву около тысячи бомб MK-82, комплекты высокоточного наведения KMU-572, а также взрыватели для бомб KMU-572.

По данным издания, администрация США пока рассматривает сделку на поставку вооружений Израилю. В случае её утверждения, документ должны одобрить члены американского Конгресса.

С начала обострения палестино-израильского конфликта Израиль получил от США около 21 тыс. бомб, из них израсходовали примерно половину, написали авторы материала.

Известно, что рассмотрение поставок этого вида оружия происходит на фоне подготовки израильской военной операции в Рафахе, где пытаются укрыться более 1 млн палестинцев.

Как сообщало ИА Регнум, 16 февраля президент США Джо Байден заявил, что рекомендовал премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху временно ввести режим прекращения огня в секторе Газа для освобождения заложников. Американский лидер выразил надежду, что на время рассмотрения данной инициативы Израиль не станет пытаться осуществить масштабное наземное наступление.

В Белом доме 15 февраля заявили, что Джо Байден посоветовал премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху не начинать военную операцию в городе Рафахе на юге сектора Газа без чёткого плана защиты мирного населения. Также стороны обсудили перспективы освобождения удерживаемых палестинским движением ХАМАС заложников и доставку гуманитарной помощи в сектор Газа.