Москва, 3 апреля, 2024, 09:42 — ИА Регнум. Вооружённые силы России опережают украинскую армию в боевом применении беспилотников с искусственным интеллектом (ИИ), а действующих на фронте только на ИИ дронов в мире не существует. Об этом 3 апреля заявил генеральный директор «Центра комплексных беспилотных решений» (ЦКБР) Дмитрий Кузякин.

Станислав Красильников/РИА Новости

«Мы этим вопросом занимаемся давно. Информация о количестве и качестве данного вида вооружений в ВС РФ не разглашается, но здесь мы опережаем противника серьёзно», — заявил он в беседе с «РИА Новости».

По словам Кузякина, на сегодняшний день ИИ в беспилотных системах используется только во вспомогательной функции донаведения.

Глава ЦБЕР пояснил, что оператор в процессе полёта доводит дрон в зону доразведки цели, где находит цель и фиксирует на ней беспилотник.

«И уже финальное донаведение осуществляется в автоматическом режиме», — добавил он.

Кузякин уточнил, что способных действовать в зоне боевых действий только на основе искусственного интеллекта дронов в мире нет, так как технологии ИИ для такого применения беспилотных систем пока являются слишком «сырыми».

Как сообщало ИА Регнум, 1 апреля американский телеканал CNN заявил, что ВСУ совершили ряд атак по территории России с помощью дронов с использованием ИИ. Утверждалось, что такие беспилотники используют искусственный интеллект в зоне глушения и для этого оснащены процессором со спутниковыми данными и данными о местности.

Ранее в этот же день пресс-служба главы Татарстана сообщила об атаке дронов на промышленные предприятия в Елабуге и Нижнекамске. Подвергшиеся удару предприятия не получили серьёзных повреждений и продолжили работать.