Дроны атаковали предприятия в Елабуге и Нижнекамске
Елабуга, Татарстан, 2 апреля, 2024, 08:23 — ИА Регнум. В Елабуге и Нижнекамске зафиксирована атака дронов на промышленные предприятия, есть пострадавшие, сообщили 2 апреля в пресс-службе главы Татарстана Рустама Минниханова.
Иван Шилов ИА Регнум
«Сегодня утром на предприятия республики в Елабуге и Нижнекамске была совершена атака беспилотных летательных аппаратов», — сообщили в пресс-службе.
Момент атаки украинского дрона в Елабуге
Отмечается, что предприятия продолжают работу, серьёзных повреждений производство не получило.
Глава региона отметил, что в Елабуге в результате разрушения помещения есть пострадавшие. Врачи оказывают им необходимую помощь.