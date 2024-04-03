Анкара, 3 апреля, 2024, 06:05 — ИА Регнум. Беспорядки охватили несколько городов Турции после решения избирательной комиссии турецкой провинции Ван отстранить от выборов кандидата от партии DEM Абдуллы Зейдана, сообщил телеканал NTV.

Иван Шилов ИА REGNUM Протесты

Акции протеста затронули города Ван (административный центр провинции), Хаккари, Сиирт, Диярбакыры, Батман, Битлис, Ширнак и Измир. В ряде городов демонстранты кидали камни и другие предметы.

В Ване протестующие, которым не разрешили провести акцию, разожгли костры на улицах и построили баррикады. Полицейские разгоняли участников беспорядков водометами и слезоточивым газом. Они также задержали пятерых демонстрантов.

Как сообщало ИА Регнум, 31 марта в Турции прошли выборы мэров и членов органов местного самоуправления. Впервые за 20 лет правящая в республике «Партия справедливости и развития» (ПСР) проиграла оппозиции.

ПСР получила 35%, а оппозиционная Народно-республиканская партия — 37%. Лидер «Партии справедливости и развития», президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган признал поражение этой политической силы.

При этом он напомнил, что на всеобщих и президентских выборах, которые прошли в Турции в мае 2023 года, ПСР выиграла.