Киев, 11 марта, 2024, 19:56 — ИА Регнум. Кабинет министров Украины собирается привязать отсрочку от мобилизации к уровню заработной платы. Об этом сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) в Telegram-канале.

Иван Шилов ИА Регнум

«В кабмине планируют привязать бронирование от мобилизации к уровню заработной платы», — написал он.

По его данным, бронь получат лица, которые зарабатывают от 35 тыс. гривен (порядка $916), уплачивают налог на доходы физических лиц свыше 6,3 тыс. гривен (порядка $165 долларов), уплачивают единый социальный налог в размере свыше 7,7 тыс. гривен (порядка $201 доллара).

Депутат также отметил, что планируется предоставить отсрочку от мобилизации чиновникам категории А, рабочим предприятий оборонно-промышленного комплекса, поставщиков для ВСУ, полицейским, операторам связи и работникам топливно-энергетического комплекса.

Как передавало ИА Регнум, глава киевского режима Владимир Зеленский 12 февраля подписал закон о продлении действия военного положения и всеобщей мобилизации ещё на 90 суток — до 13 мая 2024 года. Всеобщую мобилизацию на Украине объявили в феврале 2022 года. С того момента мужчинам призывного возраста запретили покидать территорию страны, повестки стали вручать в общественных местах. В том числе призыву подверглись граждане, непригодные по состоянию здоровья.

Украинский министр юстиции Денис Малюська 9 марта в эфире всеукраинского телемарафона заявил, что законопроект, предусматривающий мобилизацию осуждённых, могут внести на рассмотрение в Верховную раду Украины на следующей неделе. По его словам, тысячи осуждённых, отбывающих наказание, желают вступить в ряды Вооружённых сил Украины. При этом Малюська отметил, что далеко не все командиры хотят видеть в своих подразделениях осуждённых, в связи с чем чиновник допустил возможность формирования отдельных отрядов из мобилизованных преступников.