Токио, 14 января, 2024, 12:56 — ИА Регнум. Японские власти выразили протест Северной Корее из-за ракетного пуска. Об этом говорится в опубликованном на сайте министерства обороны Японии отчёте.

Kim Jae-Hwan/Global Look Press

По данным японских военных, запущенная КНДР ракета пролетела не менее 500 км при максимальной высоте 5 км и упала в акватории Японского моря за пределами исключительной экономической зоны страны.

Токио выразил решительный протест Пхеньяну в связи с запуском.

В японском минобороны уточнили, что японские военные в тесном сотрудничестве с США и Южной Кореей продолжат собирать и анализировать информацию о северокорейских запусках.

Ранее 14 января береговая охрана Японии заявила о запуске КНДР, предположительно, баллистической ракеты. По данным японских СМИ, ракета упала вне пределов исключительной экономической зоны страны.

Как сообщало ИА Регнум, в Японии 18 декабря 2023 года заявили, что Северная Корея запустила, предположительно, баллистическую ракету в направлении Японского моря. По информации объединённого комитета начальников штабов Республики Корея, северокорейская ракета пролетела около 570 километров.

Лидер КНДР Ким Чен Ын 21 декабря 2023 года заявил, что недавний запуск межконтинентальной ракеты «Хвасон-18» свидетельствует о готовности Пхеньяна нанести ядерный удар в ответ на провокации в отношении республики. Он подчеркнул, что права суверенных государств можно гарантировать только с помощью «могучей силы».