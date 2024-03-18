Пхеньян, 18 марта, 2024, 04:19 — ИА Регнум. Военные Северной Кореи утром 18 марта запустили три ракеты — две одновременно и ещё одну в течение часа. Подробности сообщило японское агентство Kyodo.

Web.de Испытание ракеты КНДР

Высота полёта каждой ракеты составила 50 км, дальность — 350 км.

Все три ракеты упали в Японском море, недалеко от восточного побережья Корейского полуострова.

Как сообщало ИА Регнум, место проведения учений в КНДР посетил лидер страны Ким Чен Ын и распорядился нарастить интенсивность по повышению боеготовности военнослужащих.

Он побывал на базе Корейской народной армии на западе страны, осмотрел тренировочные сооружения и руководил практическими манёврами военных частей. Северокорейский лидер указал, что армия должна предъявлять к себе самые строгие требования, чтобы сдерживать врагов подавляющей силой и срывать малейшие попытки развязывания войны.

Сроки визита президента России Владимира Путина в КНДР пока не согласованы. Москва и Пхеньян сделают это по дипломатическим каналам, заявил директор первого департамента Азии МИД России Иван Желоховцев.