Сеул, 28 января, 2024, 05:53 — ИА Регнум. Северокорейские военные запустили несколько крылатых ракет в сторону Японского моря, передает агентство Yonhap со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи.

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Старт ракет произошёл примерно в 08:00 (02:00 мск). Их запустили с моря вблизи северокорейского Синпхо в провинции Хамгён-Намдо.

Детали пуска анализируются разведками Южной Кореи и США. Сеул заявил, что усилил наблюдение и тесно сотрудничает с американской стороной по реакции на дальнейшие шаги со стороны КНДР.

Как сообщало ИА Регнум, 24 января Северная Корея осуществила первый испытательный запуск стратегической крылатой ракеты нового типа «Пульхвасаль-3-31» («Огненная стрела-3-31»). Маневры Пхеньяна стали частью непрерывного процесса «обновления систем вооружения» КНДР.

Газета New York Times со ссылкой на сотрудников Белого дома написала о том, что США не исключают возможности вооружённого конфликта Южной Кореи с КНДР в течение ближайших месяцев. Источники издания предполагает, что северокорейская сторона якобы способна начать военные действия, поскольку недавно её заявления стали более агрессивными.