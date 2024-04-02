Вашингтон, 2 апреля, 2024, 23:38 — ИА Регнум. Власти Израиля не уведомляли США заранее об ударе израильской авиации по консульству Ирана в Дамаске, заявила на брифинге 2 апреля заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх.

Иван Шилов ИА REGNUM

Ранее Белый дом заверил, что американская сторона никак не причастна к этой атаке.

Как сообщало ИА Регнум, 1 апреля израильские самолёты ударили по консульству Ирана в Дамаске. Часть запущенных ракет удалось сбить силами противовоздушной обороны (ПВО) Сирии.

В списке жертв удара оказались два генерала Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана — Мохаммад Реза Захеди и Мохаммад Хади Хаджи Рахими. Также погибли ещё пять представителей этого военного формирования.

МИД РФ решительно осудил эту атаку. Россия также потребовала провести открытое заседание Совбеза ООН по ситуации с ударом по консульству.

2 апреля пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что удар Израиля по дипмиссии Ирана в Дамаске является нарушением норм международного права и актом агрессии.