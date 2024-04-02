Москва, 2 апреля, 2024, 19:14 — ИА Регнум. Пользователи Сети жалуются на сбои в работе Telegram. У некоторых не грузятся картинки и файлы. Неполадки в работе мессенджера зафиксировал и Downdetector — ресурс, отслеживающий работу сайтов и приложений.

Иван Шилов ИА REGNUM

27 февраля в течение часа наблюдался сбой в работе Telegram. Позднее, в марте, массовые сбои произошли в работе Google, Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) и Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ). Пользователи начали сообщать об этом вечером 20 марта.