* — принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ

Москва, 20 марта, 2024, 19:56 — ИА Регнум. Сбои в работе Google, Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) и Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) начались во всём мире. Пользователи начали сообщать об этом вечером 20 марта.

Justin

Согласно данным сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения интернет-ресурсов, у Facebook проблемы начались примерно в 17:30 мск, наибольшее число жалоб поступило из США и Великобритании, следом — из Германии, Нидерландов и Франции. В основном пользователи жаловались на сбои приложения и веб-сайта, также на проблемы при авторизации. В Instagram некорректно отображалась лента публикаций и наблюдались проблемы в соединении с сервером.

Как сообщало ИА Регнум, последний раз о массовом сбое в работе соцсетей стало известно 5 марта. Тогда у пользователей наблюдались сложности со входом в аккаунты, также не обновлялась лента новостей, не работали отдельные разделы. Сведения о проблемах в работе соцсетей, в частности, поступили из США. Сложности возникли у жителей Нью-Йорка, Сан-Франциско и Сиэтла.