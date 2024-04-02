Париж, 2 апреля, 2024, 18:12 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне после украинских атак по объектам нефтеперабатывающей промышленности в России заявил, что Киев якобы действует в рамках легитимной обороны.

Александр Рюмин/ТАСС

«Я буду достаточно прямым и ясным по теме украинских атак по российским НПЗ <…> Украина действует в рамках легитимной обороны», — заявил глава МИД Франции 2 апреля на совместной с госсекретарём США Энтони Блинкеном пресс-конференции.

За последние недели ВСУ при помощи дронов атаковали несколько российских НПЗ в Нижегородской, Самарской, Рязанской областях, Краснодарском крае. Так, утром 12 марта украинский дрон атаковал объект топливно-энергетического комплекса на территории Кстовской промзоны в Нижегородской области. В Орле украинский БПЛА 12 марта атаковал объект ТЭК.

Как 2 апреля заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, ВСУ продолжают террористическую активность, а российские военные и спецслужбы работают над тем, чтобы не допускать атак украинских беспилотников.