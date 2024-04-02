Москва, 2 апреля, 2024, 12:53 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины продолжают террористическую активность, а российские военные и спецслужбы работают над тем, чтобы не допускать атак беспилотников ВСУ, сообщил 2 апреля на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Станислав Красильников/РИА Новости

«Киевский режим продолжает свою террористическую активность. Мы и наши военные, прежде всего, работают, чтобы эту угрозу минимизировать, а впоследствии полностью исключить», — заявил Песков.

Как сообщало ИА Регнум, утром беспилотники атаковали объекты в Елабуге и Нижнекамске в Татарстане. Как сообщил мэр Нижнекамска Рамиль Муллин, в городе система РЭБ перехватила дрон, который пытался атаковать нефтеперерабатывающий завод.

По данным Telegram-канала «112», беспилотник атаковал технологическую установку на НПЗ «Танеко», на предприятии вспыхнул пожар, люди не пострадали.

Также об атаке беспилотников на промышленные предприятия в Нижнекамске и Елабуге сообщили в пресс-службе главы Татарстана Рустама Минниханова. Работа предприятий не нарушилась, но в Елабуге пострадали люди.