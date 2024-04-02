Вашингтон, 2 апреля, 2024, 18:03 — ИА Регнум. НАТО необходимо прекратить все отношения с Киевом для урегулирования конфликта с Россией. Такое мнение 2 апреля высказал американский профессор Джон Миршаймер в интервью YouTube-каналу Neutrality Studies.

Sebastian Kahnert/Global Look Press

«Мы должны разорвать связи Запада с Украиной по обеспечению безопасности. Недостаточно сказать, что Украина не будет членом НАТО, необходимо полностью разорвать отношения по безопасности с Украиной», — сказал он.

По словам профессора, западным странам нужно подтолкнуть Киев к началу переговоров, пока он не потерял ещё больше территорий, а альянсу стоит перестать поддерживать идею киевского руководства о возможности вхождения в НАТО.

«Прямо сейчас НАТО должно чётко дать понять, что Украина не станет членом альянса и что Украине нужно самостоятельно выяснять отношения с Россией по обеспечению безопасности», — добавил Миршаймер.

Как сообщало ИА Регнум, 27 марта экс-советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор заявил, что НАТОне готово к войне с Россией, которая может начаться в случае отправки войск альянса в зону военных действий на Украину. Эксперт отметил, что российские военные, в отличие от НАТО, готовы к такому развитию событий.

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев 2 апреля заявил, что НАТО фактически стало стороной конфликта на Украине и также принимает активное участие в организации обстрелов российской территории. Он подчеркнул, что инструкторы альянса на территории ряда государств обучают бойцов ВСУ, иностранных наёмников и диверсантов для подготовки к участию в антироссийских операциях.

Позднее в этот же день президент Владимир Путин отметил, что сейчас внутренние и внешние угрозы России часто переплетаются. Президент уточнил, что такие угрозы направлены на сдерживание страны.