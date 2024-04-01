Москва, 2 апреля, 2024, 02:11 — ИА Регнум. Североатлантический альянс фактически стал стороной конфликта на Украине, принимая в том числе активное участие в организации обстрелов территории Российской Федерации украинскими войсками. Об этом в интервью газете «Аргументы и факты» заявил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев.

Иван Шилов ИА REGNUM Николай Патрушев

«Североатлантический альянс де-факто является стороной украинского конфликта, активно участвует в организации обстрелов неонацистами российских территорий. В его рамках принимаются коллективные решения о новых поставках вооружения с повышением их технических и дальнобойных возможностей», — указал Патрушев.

Он также обратил внимание на то, что натовские инструкторы на территории ряда стран обучают украинских военных, иностранных наёмников и диверсантов, подготавливая их к участию в антироссийских операциях.

По словам Патрушева, Соединённые Штаты Америки и НАТО хотят сохранить Украину в качестве подконтрольной им антироссийской территории, в связи с чем задача по демилитаризации Украины, поставленная в рамках специальной военной операции, остаётся актуальной.

Как передавало ИА Регнум, ранее глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов заявил, что Украина превратилась в поле боя и стала инструментом НАТО для противостояния России. Он подчеркнул, что милитаризация всех входящих в альянс стран показывает враждебность альянса по отношению к РФ преобладает на уровне всего военно-политического блока.