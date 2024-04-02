Москва, 2 апреля, 2024, 14:13 — ИА Регнум. Сегодня внутренние и внешние угрозы России часто переплетаются. Об этом 2 апреля на коллегии МВД заявил президент Владимир Путин.

Павел Бедняков/РИА Новости Президент РФ Владимир Путин принимает участие в ежегодном расширенном заседании коллегии Министерства внутренних дел РФ

Глава государства подчеркнул, что эти угрозы направлены на сдерживание России.

«Исходить надо из того, что сегодня внутренние и внешние угрозы часто переплетаются. И одинаково направлены против наших граждан и общества, на сдерживание России, на подрыв нашего суверенитета», ― сказал глава государства.

Российский лидер в этой связи одной из ключевых задач назвал укрепление тесной координации всех правоохранительных и специальных служб.

Как сообщало ИА Регнум, 14 февраля Путин отметил, что расширение НАТО в том числе на территорию Украины напрямую угрожает России. Президент напомнил, что Россию постоянно обманывали в вопросе нерасширения НАТО на восток. Однако уже было пять таких расширений, отметил Путин.

На коллегии ФСБ 19 марта российский лидер подчеркнул, что попытки спровоцировать смуту, межнациональные конфликты, нарушить права, свободы граждан, использовать русофобию и любую другую идеологию нетерпимости должны жестко и немедленно пресекаться. Российский лидер напомнил, что за проявлениями экстремизма часто «торчали уши» западных спецслужб.

На пленарном заседании дискуссионного клуба «Валдай» 5 октября Путин заявил, что Россия перестанет существовать, если перестанет быть суверенной. Сохранение единства — непростая задача государства, отметил президент, и России в этом вопросе постоянно, на протяжении многовековой истории, выпадали тяжелейшие испытания, но народ всегда их преодолевал.