Москва, 22 июня, 2023, 15:57 — ИА Регнум. Сотрудники ФСБ совместно с МВД пресекли канал легализации иностранных граждан в России. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.

Иван Шилов ИА Регнум

Отмечается, что в рамках возбужденного уголовного дела были задержаны организатор противоправной деятельности и его пособники (шесть граждан России).

Уточняется, что во время обысков была обнаружена лаборатория по изготовлению подложных документов. Также были изъяты два ноутбука, 12 мобильных телефонов, 100 расшитых паспортов России, пять станков для сшивки, резки и ламинирования паспортов, 50 голографических наклеек для паспортов России, два клише из металла для отпечатки обложек паспортов Абхазии и России, две тысячи листов бумаги с водяными знаками видов на жительство в России и паспортов Абхазии, восемь печатей для проставления отметок в паспорте и поддельные бланки миграционных карт, видов на жительство в Словении и России, паспортов Южной Осетии и Абхазии, водительских удостоверений России, Словении и Украины.

Как передавало ИА Регнум, в России предложили упразднить действующий в сфере надзора за пребыванием в стране иностранцев государственный контроль. Вместо него ввести новый институт административного контроля. Об этом говорится в законопроекте, подготовленном МВД и опубликованном на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

В рамках административного надзора полиция получит полномочия устанавливать местонахождение иностранного гражданина, который незаконно находится в России. Также сотрудники правоохранительных органов в открытом доступе будут размещать актуальные сведения о требованиях в сфере миграции и об ответственности за невыполнение этих требований.

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин считает, что миграционная политика в России должна быть направлена не только на получение трудовых ресурсов, но и на безопасность граждан страны.

По его данным, в 2022 году в пять раз выросло количество уголовных дел против мигрантов по тяжким и особо тяжким преступлениям. Всего возбудили 893 уголовных дела по таким преступлениям, как убийство и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего. Также за прошлый год поступило 4729 сообщений о преступлениях, совершённых иностранными гражданами, по которым было возбуждено 4231 уголовное дело. Это почти в три раза больше, чем в 2021 году.