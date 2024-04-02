Москва, 2 апреля, 2024, 14:35 — ИА Регнум. Во время расширенного заседания коллегии Министерства внутренних дел 2 апреля президент России Владимир Путин предупредил потенциальных организаторов терактов на территории страны, что применяемое ими оружие обоюдоострое.

Кадр из видео

«Те, кто применяют это оружие — а это оружие, которое применяется против России, это очевидно — должны понимать, что оно обоюдоострое, это оружие», — отметил глава государства, комментируя теракт в подмосковном «Крокус Сити Холле».

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3878687" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

Путин также назвал главную цель террористов в «Крокус Сити Холле» — они хотели посеять панику и расколоть Россию изнутри.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 22 марта террористы напали на «Крокус Сити Холл». Они открыли огонь по посетителям и подожгли концертный зал. В результате теракта погибли 144 человека, пострадал 551.

СК заявил о наличии доказательств связи террористов с украинскими националистами, в МИД заявили, что следствие обнаружило неопровержимый украинский след в ряде терактов, произошедших в России, в том числе в атаке на «Крокус Сити Холл». Москва передала Киеву по каналу через Минск ноту по антитеррору.

Четверых непосредственных исполнителей теракта арестовали, ещё пять человек, как полагает следствие, являются соучастниками. Их также отправили под арест. Басманный суд Москвы 1 апреля арестовал десятого фигуранта уголовного дела о теракте.