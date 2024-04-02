Гавана, 2 апреля, 2024, 04:08 — ИА Регнум. Правительство Кубы решительно осуждает удар Израиля по иранскому консульству в Дамаске, нарушающий суверенитет Сирии и нормы международного права. Об этом заявил глава министерства иностранных дел Кубы Бруно Родригес Паррилья.

Иван Шилов ИА REGNUM Куба

«Мы решительно осуждаем нападение Израиля на дипломатические объекты Ирана в Дамаске… Эти неприемлемые действия повышают риск эскалации и регионализации конфликта с непредсказуемыми последствиями», — написал дипломат на своей странице в социальной сети X.

Ранее атаку Израиля по консульству Ирана в Дамаске также осудили в Министерстве иностранных дел России. В ведомстве подчеркнули, что Москва настоятельно призывает Тель-Авив отказаться от провокационных силовых акций в Сирии и прекратить агрессивные действия. Постпредство Ирана при Организации Объединённых Наций назвало произошедшее преступлением и террористическим актом.

Как передавало ИА Регнум, 1 апреля Израиль нанёс ракетный удар по консульству Ирана в Сирии, расположенному в Меззе — густонаселённом районе Дамаска. По данным агентства Tansim, в результате удара погибли по меньшей мере пять человек, ещё 12 получили ранения. Позднее в пресс-службе Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана подтвердили, что жертвами атаки стали два военных советника военно-политического формирования — Мохаммад Реза Захеди и Модаммад Хади Хаджи Рахими. Кроме того, погибли ещё пять офицеров КСИР, которые сопровождали генералов.