Екатеринбург, 1 апреля, 2024, 23:46 — ИА Регнум. Уголовное дело возбуждено после обрушения горной породы на шахте «Северопесчанская» в Свердловской области. Об этом 1 апреля сообщила пресс-служба регионального управления Следственного комитета РФ.

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Уточняется, что уголовное дело заведено по статье о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов. Проводятся следственные мероприятия, устанавливается степень вреда, причинённого пострадавшим горнякам. Спасательные работы на шахте продолжаются.

На предприятии работает оперативный штаб, предпринимаются меры для извлечения из-под завала пятого горняка.

Пресс-секретарь ГУ МВД по региону Валерий Горелых уточнил, что трое пострадавших в результате обвала горной породы доставлены в реанимационное отделение местной районной больницы. Состояние пострадавших стабильно тяжёлое, угрозы жизни нет. Четвёртому пострадавшему медпомощь не понадобилась.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в результате обвала в шахте «Северопесчанская» в Свердловской области погиб один горнорабочий, ещё четверо пострадали.

ЧП в шахте произошло вечером 1 апреля во время закладки взрывчатки в ходе плановых работ. Порода обвалилась на глубине 338 м. Пресс-служба предприятия сообщила, что обвал произошёл из-за несанкционированного подрыва взрывчатого вещества. Из-под завалов достали живыми четверых человек.