Екатеринбург, 1 апреля, 2024, 21:11 — ИА Регнум. Один горняк погиб и четверо пострадали в ходе обвала горной породы на шахте «Северопесчанская» в Свердловской области, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.

РИА Новости / Дмитрий Макеев

«Один в тяжёлом состоянии, двое средней тяжести, четвёртый отказался от госпитализации, пятый погиб», — сообщили журналистам в ведомстве.

ЧП в шахте «Северопесчанская» произошло 1 апреля во время закладки взрывчатки в ходе плановых работ. Порода обвалилась на глубине 338 м.

Пресс-служба предприятия сообщила, что обвал произошёл из-за несанкционированного подрыва взрывчатого вещества. Из-под завалов достали живыми четверых человек. Прокуратура Свердловской области начала проверку соблюдения правил безопасности во время работ.