Екатеринбург, 1 апреля, 2024, 19:56 — ИА Регнум. Причиной обвала горной породы в шахте «Северопесчанская» в Свердловской области стали несанкционированные подрывы. Об этом заявили в пресс-службе предприятия 1 апреля.

Global Look Press

«При заряжании скважин взрывчатым веществом произошёл несанкционированный подрыв, в результате чего произошло обрушение горной породы», — проинформировали в пресс-службе.

Также на предприятии заявили заявили, что подняли на поверхность четырёх рабочих, двое из них находятся в состоянии средней тяжести, ещё двое — лёгкой, ведутся поиски ещё одного рабочего.

Как сообщало ИА Регнум, обвал произошёл вечером 1 апреля на горизонте 338 метров в шахте. Рядом с местом взрыва находились пять горняков, трое попали под обвал.