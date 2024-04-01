Москва, 1 апреля, 2024, 11:46 — ИА Регнум. Автомобилистам в Москве рекомендовали своевременно поменять зимнюю резину на летнюю, что позволит избежать аварий и снизит износ шин. Об этом заявил заместитель мэра столицы Максим Ликсутов, его слова 1 апреля привёл департамент транспорта Москвы в Telegram-канале.

Bulkin Sergey/Global Look Press

«Мы рекомендуем автомобилистам своевременно заменить зимнюю резину на летнюю. Это позволит избежать аварий и убережет от быстрого износа шин», — сказал он.

Ликсутов отметил, что дорожный патруль Центра организации дорожного движения правительства Москвы уже начал менять резину на автомобилях по сезону.

В департаменте уточнили, что автомобилистам стоит сменить резину, потому что в Москве даже ночью температура воздуха плюсовая.

В тёплое время года у мягких зимних шин плохое сцепление с дорогой, растёт тормозной путь и увеличивается износ шин, добавили в ведомстве.

Как сообщало ИА Регнум, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал, что 30 марта стало самым тёплым днём в Москве с начала 2024 года. По его словам, температура воздуха на базовой метеостанции столицы на ВДНХ достигла отметки плюс 11 градусов.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец 29 марта заявил, что в Москве 1 и 2 апреля воздух в дневное время может прогреться до плюс 21 градуса, что характерно для мая. Синоптик отметил, что такого не было 73 года. Он уточнил, что в результате могут обновиться температурные рекорды 1983 и 1951 годов.