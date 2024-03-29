Москва, 29 марта, 2024, 08:55 — ИА Регнум. В Москве 1 и 2 апреля днём воздух может прогреться до плюс 21, такого не было последние 73 года, сообщил 29 марта ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

«В понедельник (1 апреля) и вторник (2 апреля) москвичей ждёт майское тепло, которого не было последние 73 года!» — написал он в Telegram-канале.

По его словам, 1 и 2 апреля в условиях антициклональной малооблачной погоды по ночам ожидается уже не ниже +5…+10, а днём воздух станет прогреваться до +16…21 градуса.

«Это значит, что для этих дней дуплетом будут побиты температурные рекорды 1983 и 1951 годов, когда метеорологи зафиксировали +17,8 и 17,4, соответственно», — добавил он.

Как передавало ИА Регнум, в Москве температура воздуха в воскресенье, 31 марта, может приблизиться к абсолютному максимуму, ожидается до плюс 17 градусов.

По словам главного специалиста московского метеобюро Татьяны Поздняковой, температура воздуха с каждым днём будет становиться всё выше.

Ранее Тишковец сообщил, что температура воздуха в апреле в Центральной России превысит норму на два-три градуса и к концу первой декады месяца снежный покров может почти полностью растаять. Если прогноз сбудется, в этих регионах начнётся фенологическая весна, то есть среднесуточная температура воздуха будет выше +5 °С.