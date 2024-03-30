Москва, 30 марта, 2024, 13:38 — ИА Регнум. Суббота стала самым тёплым днём в Москве с начала текущего года. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в Telegram-канале.

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

«Столица обновила максимум года, и это только начало. Сегодня в полдень температура воздуха на базовой метеостанции мегаполиса, ВДНХ, достигла отметки +11,0° — это самый высокий показатель, зафиксированный в Москве с начала года. До этого в лидерах был четверг, 28 марта, тогда воздух прогрелся до +10,2°. Прогрев продолжается, и точное значение сегодняшнего максимума будет известно после 21 часа, когда снимут показания с максимального термометра», — написал Леус.

Вместе с тем он отметил, что 31 марта температура превысит значение текущего дня. Кроме того, потепление продолжится и в последующие дни. Так, по словам синоптика, 1 и 2 апреля, вероятнее всего, станут самыми тёплыми за всю историю метеонаблюдений в Москве.

Леус напомнил, что суточный рекорд максимальной температуры воздуха в российской столице для 1 апреля был установлен в 1983 году и составил +17,8°, а рекорд 2 апреля датирован 1951 годом и составил +17,4°.

Специалист добавил, что 3 апреля столичный регион пересечёт холодный атмосферный фронт с короткими ливнями, который принесёт постепенное понижение температуры. 4 апреля ожидается пасмурная погода, столбик термометра не превысит 10-градусной отметки, уточнил Леус.

Как передавало ИА Регнум, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что в Москве 1 и 2 апреля днём воздух может прогреться до +21°.

По его словам, 1 и 2 апреля в условиях антициклональной малооблачной погоды по ночам ожидается уже не ниже +5…+10, а днём воздух станет прогреваться до +16…21°.

Ранее Тишковец сообщил, что температура воздуха в апреле в Центральной России превысит норму на два-три градуса, и к концу первой декады месяца снежный покров может почти полностью растаять. Если прогноз сбудется, в этих регионах начнётся фенологическая весна, то есть среднесуточная температура воздуха будет выше +5 °С.