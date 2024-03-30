Вашингтон, 30 марта, 2024, 22:55 — ИА Регнум. Нанося массированные удары планирующими бомбами, российская армия заставляет украинскую сторону выставлять средства противовоздушной обороны близко к линии фронта, поэтому они становятся более уязвимыми. Об этом написали авторы Business Insider.

Иван Шилов ИА REGNUM

По информации издания, Россия сбросила на Украину 700 планирующих бомб за шесть дней.

Эксперты пояснили, что удары планирующими бомбами позволяют ВС РФ поражать украинские силы, удерживая самолёты, сбрасывающие боеприпасы, на безопасном расстоянии. Это стало проблемой для украинцев, потому что на самом деле бомбу можно нейтрализовать, только сбив самолёт до того, как он её сбросит.

Для того, чтобы попытаться сбить российские истребители, ВСУ размещают и без того немногочисленные силы ПВО ближе к фронту, где они подвергаются большому риску, отметило издание.

Как сообщало ИА Регнум, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявлял, что ВСУ теряют позиции из-за планирующих авиабомб российских военных. Американские эксперты признали, что российские специалисты могут на расстоянии корректировать полёт авиабомбы ФАБ-1500, что ранее считалось невозможным для такого вида оружия.

Кулеба заявил, что ВСУ теряют позиции из-за планирующих авиабомб — армия никак не может противостоять этому виду оружия.

Использование авиабомбы ФАБ-3000, запущенной в России в производство, будет означать угрозу для самолётов-носителей из-за особенностей этого боеприпаса.

ФАБ-3000 получит унифицированный модуль планирования и коррекции (УМПК), предположил автор статьи. В таком случае свободнопадающий боеприпас превратится в планирующую бомбу. Однако нести такую бомбу истребитель-бомбардировщик Су-34 не сможет, поэтому её будут размещать на бомбардировщике Ту-22М.

Из-за плохих аэродинамических характеристик трёхтонного боеприпаса самолётам-носителям придётся приближаться к линии фронта, из-за чего возрастёт риск поражения, отметили авторы Forbes.