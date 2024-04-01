Мелитополь, 1 апреля, 2024, 07:55 — ИА Регнум. По информации главы назначенной Киевом так называемой военной администрации Запорожской области Ивана Фёдорова, в некоторых подконтрольных Украине районах региона взрывами повреждены объекты инфраструктуры.

Иван Шилов ИА REGNUM Запорожье

В Telegram-канале Фёдоров написал, что 31 марта поступало несколько сообщений о повреждении объектов инфраструктуры.

Конкретно он не назвал повреждённые объекты и не указал причины.

Как сообщало ИА Регнум, российские системы противовоздушной обороны перехватили два беспилотника ВСУ над территорией Белгородской области.

Также 31 марта три украинских беспилотника ликвидировали в Ярославской области. Атаку киевского режима пресекли около 06:00 мск дежурные средства ПВО.

В результате обстрела Белгородской области со стороны ВСУ пострадала женщина, сообщил 31 марта глава региона Вячеслав Гладков.