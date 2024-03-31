Херсон, 31 марта, 2024, 07:10 — ИА Регнум. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил «РИА Новости», что глава киевского режима Владимир Зеленский стал для Украины военным диктатором.

Kay Nietfeld/Global Look Press

Глава региона считает, что Зеленский уже давно утратил право говорить от имени Украины и тем более выражать мнение украинцев.

«Зеленский, отказавшись проводить в стране президентские выборы, окончательно загнал себя в тупик и безвыходную ситуацию. Он стал для Украины военным диктатором», — считает Владимир Сальдо.

Как сообщало ИА Регнум, депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет заявил, что на Украине с 31 марта начнётся процесс узурпации власти.

По мнению Шеремета, Зеленский теряет и без того «за уши притянутую легитимность».

Российский политолог Владимир Корнилов высказал мнение о том, что тема легитимности Зеленского является своеобразным рычагом, который Запад может использовать, чтобы сделать его более сговорчивым и покладистым. Западу сейчас невыгодно, чтобы тема легитимности Зеленского поднималась, так как тогда теряется легитимность всей украинской власти.

Американский миллиардер Илон Маск в очередной раз сделал прогноз о дальнейшей участи Украины. По мнению предпринимателя, она может потерять ещё больше территорий и в конце концов лишиться доступа к Чёрному морю.