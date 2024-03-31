Губернатор Сальдо заявил, что Зеленский стал для Украины военным диктатором
Херсон, 31 марта, 2024, 07:10 — ИА Регнум. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил «РИА Новости», что глава киевского режима Владимир Зеленский стал для Украины военным диктатором.
Глава региона считает, что Зеленский уже давно утратил право говорить от имени Украины и тем более выражать мнение украинцев.
«Зеленский, отказавшись проводить в стране президентские выборы, окончательно загнал себя в тупик и безвыходную ситуацию. Он стал для Украины военным диктатором», — считает Владимир Сальдо.
Как сообщало ИА Регнум, депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет заявил, что на Украине с 31 марта начнётся процесс узурпации власти.
По мнению Шеремета, Зеленский теряет и без того «за уши притянутую легитимность».
Российский политолог Владимир Корнилов высказал мнение о том, что тема легитимности Зеленского является своеобразным рычагом, который Запад может использовать, чтобы сделать его более сговорчивым и покладистым. Западу сейчас невыгодно, чтобы тема легитимности Зеленского поднималась, так как тогда теряется легитимность всей украинской власти.
Американский миллиардер Илон Маск в очередной раз сделал прогноз о дальнейшей участи Украины. По мнению предпринимателя, она может потерять ещё больше территорий и в конце концов лишиться доступа к Чёрному морю.