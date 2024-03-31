Киев, 31 марта, 2024, 05:17 — ИА Регнум. Ранним утром 31 марта на территории всей Украины взвыли сирены, предупреждающие население об опасности с воздуха.

Иван Шилов ИА Регнум

Ранее воздушную тревогу объявили и не прекращали в Киеве, Киевской, Житомирской, Черниговской, Сумской, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Полтавской, Харьковской, Одесской, Николаевской и Днепропетровской областях.

По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, с 05:00 мск на территории всей Украины работали тревожные сирены.

Как сообщало ИА Регнум, на Украине поздним вечером 30 марта прогремели взрывы в Харьковской области.

Нанося массированные удары планирующими бомбами, российская армия заставляет украинскую сторону выставлять средства противовоздушной обороны близко к линии фронта, поэтому они становятся более уязвимыми. Об этом написали авторы Business Insider.

Мирный житель Донецка пострадал в результате обстрела города со стороны Вооружённых сил Украины (ВСУ), сообщил 30 марта глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин.