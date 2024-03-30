Харьков, Украина, 30 марта, 2024, 22:40 — ИА Регнум. На Украине поздним вечером 30 марта прогремели взрывы в Харьковской области. Об этом сообщило украинское издание «Страна. ua».

Иван Шилов ИА REGNUM

«Взрывы в Харьковской области», — написали журналисты в Telegram-канале.

По данным министерства цифровой трансформации Украины, в Харьковской, Полтавской, Сумской и Черкасской областях объявили воздушную тревогу.

Позднее издание сообщило, что власти Харькова подтвердили взрывы в городе.

«В Харькове взрывы», — написал в Telegram-канале мэр города Игорь Терехов.

Как передавало ИА Регнум, в ночь с 29 на 30 марта воздушную тревогу объявляли на территории трёх украинских регионов: в Полтавской, Днепропетровской и Одесской областях. Жителей предупредили об опасности с воздуха в период с 23:52 мск до 03:02 мск.

Днём 30 марта сирены звучали в семи регионах Украины. Первой воздушную тревогу объявили в Николаевской области, предупреждение прозвучало в 15:38 мск. В 15:54 сирены включились в Харьковской, Сумской, Днепропетровской, Полтавской, Кировоградской и Черкасской областях.

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что 30 марта в 13:50 мск ВС России нанесли удар по Мартыновскому аэродрому в Николаевской области и поразили военную часть с западной техникой в районе Бугских высот. После удара появился тёмный дым, уточнил он.