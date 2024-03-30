Донецк, 30 марта, 2024, 21:07 — ИА Регнум. Мирный житель Донецка пострадал в результате обстрела города со стороны Вооружённых сил Украины (ВСУ), сообщил 30 марта глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин.

Иван Шилов ИА REGNUM

«В результате обстрела Петровского района Донецка ранен мужчина 1980 года рождения», — написал он в Telegram-канале.

В результате обстрелов также был повреждён гараж в гаражном кооперативе в Петровском районе Донецка, жилой дом, газопровод и ЛЭП в Никитовском районе Горловки.

Как передавало ИА Регнум, 30 марта ВСУ обстреляли село Курковичи в Стародубском районе Брянской области, ранения получила девочка-подросток. Обстрелом повреждены четыре жилых дома, в селе нарушено энергоснабжение. На месте работают оперативные и экстренные службы.

Также 30 марта украинские войска обстреляли из реактивных систем залпового огня (РСЗО) город Токмак Запорожской области.