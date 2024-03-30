Один человек пострадал при обстреле ВСУ Донецка
Донецк, 30 марта, 2024, 21:07 — ИА Регнум. Мирный житель Донецка пострадал в результате обстрела города со стороны Вооружённых сил Украины (ВСУ), сообщил 30 марта глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин.
«В результате обстрела Петровского района Донецка ранен мужчина 1980 года рождения», — написал он в Telegram-канале.
В результате обстрелов также был повреждён гараж в гаражном кооперативе в Петровском районе Донецка, жилой дом, газопровод и ЛЭП в Никитовском районе Горловки.
Как передавало ИА Регнум, 30 марта ВСУ обстреляли село Курковичи в Стародубском районе Брянской области, ранения получила девочка-подросток. Обстрелом повреждены четыре жилых дома, в селе нарушено энергоснабжение. На месте работают оперативные и экстренные службы.
Также 30 марта украинские войска обстреляли из реактивных систем залпового огня (РСЗО) город Токмак Запорожской области.