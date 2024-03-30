Киев, 31 марта, 2024, 00:35 — ИА Регнум. На Украине в ночь на 31 марта воздушную тревогу объявили в столице.

Иван Шилов ИА REGNUM Воздушная тревога

По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, сирены предупредили об опасности с воздуха население Киева и Киевской области.

Также воздушная тревога объявлена в Днепропетровской, Винницкой, Житомирской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Черкасской, Хмельницкой областях.

Сирены звучат в подконтрольных Киеву районах Донецкой Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей.

Как сообщало ИА Регнум, на Украине поздним вечером 30 марта прогремели взрывы в Харьковской области.

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что 30 марта в 13:50 мск ВС России нанесли удар по Мартыновскому аэродрому в Николаевской области и поразили военную часть с западной техникой в районе Бугских высот.

Нанося массированные удары планирующими бомбами, российская армия заставляет украинскую сторону выставлять средства противовоздушной обороны близко к линии фронта, поэтому они становятся более уязвимыми. Об этом написали авторы Business Insider.