Париж, 31 марта, 2024, 03:10 — ИА Регнум. В вопросах поддержки Францией Украины «всё остаётся возможным». Об этом заявила председатель Национальной ассамблеи (нижней палаты парламента) Яэль Брон-Пиве во время своего визита в Одессу.

davric Французский солдат

Выступая на брифинге, спикер напомнила о словах французского лидера Эммануэля Макрона, который призывал Запад отправлять войска на Украину, отметив, что «позиция достаточно ясна».

«В той позиции, которую Франция демонстрировала, демонстрирует и будет демонстрировать до конца конфликта, до самой победы, ничего не исключено, всё остаётся возможным», — цитирует Брон-Пиве украинский телеканал «Мы — Украина».

Как сообщало ИА Регнум, возможная отправка французских войск для помощи ВСУ не изменит ситуацию на поле боя, написала 29 марта газета Le Echos.

Франция, отметило издание, не способна перевесить чашу весов, даже если отправит подкреплённые военно-воздушными силами батальоны. Предполагается, что они могут лишь увеличить потери российской армии, но не повлиять на ситуацию в зоне боевых действий, поскольку ВС РФ располагают управляемыми бомбами и другим дальнобойным оружием.

27 февраля Макрон заявил, что европейские лидеры во время саммита в Париже обсуждали вопрос вероятной отправки войск на Украину. При этом участники конференции не смогли договориться по данному вопросу, но Макрон не исключил, что в будущем европейские войска войдут на украинскую территорию. Французский лидер заявил, что Париж сделает всё, чтобы Россия не вышла победителем из конфликта.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров считает, что Макрон заговорил об отправке войск на Украину, чтобы понравиться США и спровоцировать союзников по Североатлантическому альянсу. Глава МИД напомнил, что все заявления французского лидера о «стратегической автономии», сделанные в последние годы, «оказались пшиком».