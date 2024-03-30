Киев, 30 марта, 2024, 03:57 — ИА Регнум. На территории трёх украинских регионов в ночь с 29 на 30 марта объявили воздушную тревогу. Соответствующая информация появилась на сайте министерства цифровой трансформации страны.

Иван Шилов ИА REGNUM Воздушная тревога

По данным онлайн-карты украинского ведомства, воздушная тревога была объявлена в Полтавской, Днепропетровской и Одесской областях. Жителей предупредили об опасности с воздуха в период с 23:52 мск 29 марта до 03:02 мск 30 марта.

Как сообщало ИА Регнум, ранним утром 29 марта на всей территории Украины звучали сирены воздушной тревоги. Сигналы об опасности предупредили украинцев в 05:00 мск.

Утром 29 марта на фоне воздушной тревоги, объявленной на всей территории Украины, прогремели взрывы. Украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровске, Львове, в Хмельницкой и Ивано-Франковской областях. Региональные власти ситуацию не комментировали.

В Минобороны РФ подтвердили, что российские военные в ночь на 29 марта нанесли групповой удар высокоточным оружием и беспилотниками по объектам энергетики и противовоздушной обороны ВСУ. Для нанесения удара использовались в том числе ракеты «Кинжал», уточнил официальный представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков. Все намеченные объекты поражены, добавил он.