Киев, 30 марта, 2024, 17:07 — ИА Регнум. В субботу в семи регионах Украины объявили воздушную тревогу. Сирены звучат в Харьковской, Сумской, Днепропетровской, Полтавской, Кировоградской, Черкасской и Николаевской областях, свидетельствуют данные онлайн-карты Министерства цифровой трансформации страны.

Иван Шилов ИА Регнум

Сообщается, что первой тревогу объявили в Николаевской области. Там предупреждение прозвучало в 15:38 мск. В 15:54 сирены включились в остальных указанных выше регионах.

Как передавало ИА Регнум, в ночь с 29 на 30 марта воздушную тревогу объявили на территории трёх украинских регионов: в Полтавской, Днепропетровской и Одесской областях. Жителей предупредили об опасности с воздуха в период с 23:52 мск до 03:02 мск.

Утром 29 марта на всей территории Украины звучали сирены воздушной тревоги. Сигналы об опасности предупредили украинцев в 05:00 мск.

На фоне воздушной тревоги прогремели взрывы. Украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровске, Львове, в Хмельницкой и Ивано-Франковской областях.

В Минобороны РФ подтвердили, что российские военные в ночь на 29 марта нанесли групповой удар высокоточным оружием и беспилотниками по объектам энергетики и противовоздушной обороны ВСУ. Для нанесения удара использовались в том числе ракеты «Кинжал», уточнил официальный представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков. Все намеченные объекты поражены, добавил он.