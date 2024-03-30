Николаев, Украина, 30 марта, 2024, 16:00 — ИА Регнум. ВС России нанесли удар по Мартыновскому аэродрому в Николаевской области и поразили военную часть с западной техникой в районе Бугских высот. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

Иван Шилов ИА Регнум

«В 13:50 были нанесены удары по Мартыновскому аэродрому в Николаевской области. Сегодня у аэродрома фиксировалась активность авиации, взлетал самолёт, садился, опять взлетал. Сделал залп одной ракетой, сел, после чего прилетело. Точных данных о повреждении самолёта нет, но после удара его не слышно, дым до сих пор идёт с аэродрома», — приводит слова Лебедева «РИА Новости».

Вместе с тем представитель подполья добавил, что российские войска также поразили военную часть в районе Бугских высот. После удара появился тёмный дым, уточнил Лебедев.

По данным подпольщика, под удар ВС России попал личный состав. В результате атаки, по предварительной информации, была уничтожена тяжёлая техника западного производства, уточнил Лебедев.

Как передавало ИА Регнум, ранее Минобороны сообщило, что Вооружённые силы России уничтожили ударом двух ракет «Искандер» место дислокации украинских националистов в Харьковской области.

На опубликованной записи видно, что ракетные удары были нанесены по двум расположенным недалеко друг от друга объектам.

По данным оборонного ведомства, Вооружённые силы России за неделю, с 23 по 30 марта, нанесли один массированный и 57 групповых ударов по военным объектам Украины и обеспечивающей их инфраструктуре.

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Днём ранее Сергей Лебедев со ссылкой на харьковское подполье сообщил, что в Чугуевском районе Харьковской области в результате ракетных ударов ВС России уничтожена украинская система противовоздушной обороны (ПВО).