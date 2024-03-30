Балтимор, США, 30 марта, 2024, 21:54 — ИА Регнум. Корпус контейнеровоза «Дали», который столкнулся с мостом у Балтимора (штат Мэриленд), несмотря на повреждения, сохранил свою целостность. К такому выводу пришли специалисты, сообщает губернатор штата Уес Мур.

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«Сегодня утром объединённое командование заверило меня, что корпус «Дали» повреждён, но цел», — пояснил Мур журналистам.

Как отметил губернатор, военные специалисты собираются разрезать конструкции моста и поднять их из воды, что, в свою очередь, позволит открыть временный канал для прохода судов в обход места столкновения.

Он добавил, что расчистка секции требует немало времени.

Как передавало ИА Регнум, грузовое судно «Дали» под флагом Сингапура врезалось в мост в американском Балтиморе 26 марта в 01:27 по местному времени (08:27 мск). Установлено, что контейнеровоз перед столкновением потерял управление.

После инцидента губернатор Мур ввёл режим чрезвычайной ситуации. Он заявил, что террористический след в аварии отсутствует.

По данным американских СМИ, в результате обрушения моста в Балтиморе погибли не менее шести человек, работавших в тот момент на конструкции.

Мост построили в 1977 году и назвали в честь Фрэнсиса Скотта Ки, автора национального гимна США «Звёздно-полосатое знамя».

По оценкам специалистов, на восстановление моста может потребоваться от 400 млн до $1 млрд долларов. Работы могут занять от полутора до нескольких лет.

Размер итоговой суммы будет варьироваться от нескольких факторов, в том числе от вероятности использования фундамента опор старого моста, это позволит удешевить проект, считает профессор инженерного дела Университета Западной Вирджинии Хота ГангаРао.

По мнению профессора инженерных наук Университета Джонса Хопкинса Бена Шафера, реализация проекта по восстановлению моста может занять от пяти до семи лет, в зависимости от финансирования, поставки конструкций и сроков проведения работ.

В свою очередь профессор инженерного дела в Университете Джорджа Вашингтона Самех Бади уверен, что работы по восстановлению моста продлятся от 1,5 до 2 лет, а стоимость объекта ‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​составит от 500 млн до $1 млрд долларов.

По прогнозам специалистов, экономические последствия обрушения моста могут повлиять не только на логистику в США, но и на международную торговлю. Прямой ущерб составляет порядка $81 млрд.