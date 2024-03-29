Балтимор, США, 29 марта, 2024, 22:37 — ИА Регнум. На восстановление рухнувшего моста в городе Балтиморе американского штата Мэриленд может потребоваться от 400 млн до $1 млрд долларов. Работы могут занять от полутора до нескольких лет, заявили агентству Associated Press опрошенные специалисты.

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Размер итоговой суммы будет варьироваться от нескольких факторов, в том числе от вероятности использования фундамента опор старого моста, это позволит удешевить проект, считает профессор инженерного дела Университета Западной Вирджинии Хота ГангаРао.

По мнению профессора инженерных наук Университета Джонса Хопкинса Бена Шафера, реализация проекта по восстановлению моста может занять от пяти до семи лет, в зависимости от финансирования, поставки конструкций и сроков проведения работ.

Профессор инженерного дела в Университете Джорджа Вашингтона Самех Бади уверен, что работы по восстановлению моста продлятся от 1,5 до 2 лет, а стоимость объекта ‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​составит от 500 млн до $1 млрд долларов.

По прогнозам специалистов, экономические последствия обрушения моста могут повлиять не только на логистику в США, но и на международную торговлю. Прямой ущерб составляет порядка $81 млрд.

Губернатор штата Мэриленд Уэс Мур заявил, что на восстановление сооружения уйдёт много времени.

Как сообщало ИА Регнум, грузовое судно «Дали» под флагом Сингапура врезалось в мост в американском Балтиморе 26 марта в 01:27 по местному времени (08:27 мск). Установлено, что контейнеровоз перед столкновением потерял управление. Представитель береговой охраны офицер Мэтью Уэст отметил, что масштаб ущерба предстоит выяснить. В результате обрушения моста в воду могли упасть до 20 человек.

После инцидента губернатор Мэриленда Уэс Мур ввёл режим чрезвычайной ситуации. Он заявил, что террористический след в аварии отсутствует.

По данным американских СМИ, в результате обрушения моста в Балтиморе погибли не менее шести человек, работавших в тот момент на конструкции.

Мост построили в 1977 году и назвали в честь Фрэнсиса Скотта Ки, автора национального гимна США «Звёздно-полосатое знамя».