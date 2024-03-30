Москва, 30 марта, 2024, 19:15 — ИА Регнум. Заявления премьер-министра Польши Дональда Туска о вступлении Европы в предвоенную эпоху должны заставить его задуматься об опасности для его страны. Об этом написал сенатор Алексей Пушков в Telegram-канале.

U.S. Army Europe

«Предвоенные эпохи ничего хорошего не предвещают именно «пограничным» странам, находящимся на стыке противоборствующих сторон. Если бы у Туска хватило ума, национального чувства и фантазии, он бы задумался скорее о том, чем такая эпоха, и особенно возможный переход от эпохи предвоенной к эпохе военной, чреваты для самой Польши», — указал Пушков.

По этой причине, отметил российский парламентарий, Дональд Туск — один из ярких примеров деградации политического лидерства в Европе.

«И ради чего Польша с такой готовностью влетает в предвоенную эпоху? Ради какой возвышенной цели? Не из-за судьбы же Донбасса или Харькова», — задался вопросом Пушков.

Сенатор сделал вывод, что в этом вопросе дело в польской истории, в непомерных амбициях элиты этой страны, которые никогда не доводили Польшу до добра.

Как передавало ИА Регнум, ранее премьер-министр Польши заявил, что Европа сейчас переживает предвоенную эпоху, с каждым днём это становится всё очевиднее.

По его словам, самое тревожное сейчас то, что «возможен буквально любой сценарий». Такой ситуации Европа не переживала с 1945 года, добавил он.

Заявления Запада о якобы планах России после Украины напасть на Европу — это чушь и бред, заверил военных лётчиков президент РФ Владимир Путин на встрече с ними в Тверской области 27 марта.

Глава государства неоднократно подчёркивал, что у России нет никаких планов воевать со странами НАТО.

Вместе с тем укрепление и расширение Североатлантического альянса происходит на фоне риторики о необходимости защиты от якобы российской агрессии.