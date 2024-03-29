Москва, 29 марта, 2024, 17:10 — ИА Регнум. Вооружённые силы России в ночь на 29 марта нанесли групповой удар высокоточным оружием и беспилотниками по объектам энергетики и противовоздушной обороны ВСУ, сообщило Министерство обороны.

Пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости

Для нанесения удара использовались в том числе ракеты «Кинжал», сообщил на брифинге Минобороны официальный представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«Сегодня ночью Вооружёнными Силами Российской Федерации нанесён групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования, в том числе аэробаллистическими гиперзвуковыми ракетами «Кинжал», а также беспилотными летательными аппаратами по объектам энергетики и противовоздушной обороны ВСУ», — сказал Конашенков.

Цели удара были достигнуты, все объекты поражены, добавил он.

Как передавало ИА Регнум, местные СМИ ранее сообщали, что на Украине в ночь на 29 марта прогремела серия взрывов. Взрывы прогремели в том числе в Черкассах, Днепродзержинске (переименован киевским режимом в Каменское), Павлограде и Днепропетровске.

Воздушная тревога была объявлена на всей территории, контролируемой киевским режимом. Местные власти заявили, что под удар попали объекты критической инфраструктуры. В двух районах Одессы после взрывов было отключено электричество, перебои с энергоснабжением наблюдались и в других регионах.

Также 29 марта Конашенков сообщил, что средства ПВО в минувшие сутки уничтожили 175 беспилотников ВСУ и сбили 21 снаряд реактивных систем залпового огня HIMARS и Vampire. На донецком направлении подразделения ВС РФ заняли более выгодные рубежи, на авдеевском направлении — улучшили положение по переднему краю.