Киев, 29 марта, 2024, 07:27 — ИА Регнум. На Украине на фоне воздушной тревоги, объявленной на всей территории страны, прогремели взрывы, сообщили утром 29 марта местные СМИ.

Иван Шилов ИА Регнум

По данным агентства «РБК-Украина», звуки взрывов слышали жители города Днепропетровска. Других подробностей издание не указало.

О прогремевших взрывах в городе Львове оповестил украинский телеканал «Дом». Региональные власти ситуацию не комментировали.

Повторные взрывы также прогремели на западе Украины — в Хмельницкой области, подтвердили корреспонденты телеканала «Общественное».

Агентство УНИАН сообщило о взрывах в Ивано-Франковской области Украины.

Как сообщало ИА Регнум, ранним утром 29 марта на всей территории Украины объявили воздушную тревогу. В 05:00 мск жителей всей страны сирены предупредили об опасности с воздуха. Информация об этом появилась на сайте украинского министерства цифровой трансформации.

В ночь на 29 марта в Хмельницкой области Украины на фоне воздушной тревоги были слышны звуки мощных взрывов. Сирены взвыли также в Киеве и 13 областях страны.

Также в ночь на 29 марта взрывы прогремели в Черкассах, Каменском, Павлограде и Днепропетровске. После взрывов один из районов Каменского остался без электричества, уточнило издание «Страна. ua». Киевская областная военная администрация сообщила о работе системы ПВО.