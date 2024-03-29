Киев, 29 марта, 2024, 05:19 — ИА Регнум. Ранним утром 29 марта на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога.

Иван Шилов ИА REGNUM Воздушная тревога

По данным министерства цифровой трансформации Украины, в 05:00 мск жителей всей страны сирены предупредили об опасности с воздуха.

Как сообщало ИА Регнум, на Украине в ночь на 29 марта взрывы прогремели в Черкассах, а также в Каменском, Павлограде и Днепропетровске. После взрывов один из районов Каменского остался без электричества.

Также в западной части Украины, в Хмельницкой области, на фоне воздушной тревоги в ночь на 29 марта были слышны звуки мощных взрывов.

Над Белгородом и Белгородским районом ночью 29 марта уничтожили 15 воздушных целей.