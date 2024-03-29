На всей территории Украины взвыли сирены воздушной тревоги
Киев, 29 марта, 2024, 05:19 — ИА Регнум. Ранним утром 29 марта на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога.
Иван Шилов ИА REGNUM
Воздушная тревога
По данным министерства цифровой трансформации Украины, в 05:00 мск жителей всей страны сирены предупредили об опасности с воздуха.
Как сообщало ИА Регнум, на Украине в ночь на 29 марта взрывы прогремели в Черкассах, а также в Каменском, Павлограде и Днепропетровске. После взрывов один из районов Каменского остался без электричества.
Также в западной части Украины, в Хмельницкой области, на фоне воздушной тревоги в ночь на 29 марта были слышны звуки мощных взрывов.
Над Белгородом и Белгородским районом ночью 29 марта уничтожили 15 воздушных целей.