Вена, 30 марта, 2024, 14:56 — ИА Регнум. Положение граждан России в Австрии по сравнению с другими странами Европейского союза можно назвать удовлетворительным. Об этом заявил посол РФ в Австрийской Республике Дмитрий Любинский.

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«Положение российских граждан в Австрии в сравнении с некоторыми странами ЕС можно охарактеризовать как удовлетворительное. Здесь, к счастью, мы не видим никаких вопиющих случаев дискриминации наших соотечественников», — рассказал он австрийским СМИ.

Вместе с тем он указал, что банки в Австрии не открывают счета для российских общественных организаций, которые занимаются вопросами двустороннего гуманитарного и культурного сотрудничества.

Как передавало ИА Регнум, ранее российское посольство в Вене возмутило решение австрийских властей объявить двух сотрудников дипмиссии персонами нон грата. МИД Австрии уведомил двух сотрудников посольства РФ о том, что они будут высланы в срок до 19 марта. Основанием для принятия этого решения стало якобы имеющее место несоответствие дипломатическому статусу.

В МИД России заверили, что Москва даст соответствующий ответ на безосновательное решение Вены.

В конце декабря 2023 года Дмитрий Любинский заявил о потере Австрией внешнеполитической самостоятельности. Об этом в том числе свидетельствуют результаты её голосования против важных резолюций в Генассамблее Организации Объединённых Наций ― о борьбе с героизацией нацизма и о немедленном объявлении перемирия между Израилем и Палестиной. По словам дипломата, Москва уже не рассматривает Вену в качестве объективного посредника в международных конфликтах.