Мариуполь, ДНР, 30 марта, 2024, 11:48 — ИА Регнум. Украина была одной из главных «стран-полигонов», где при поддержке местных чиновников в интересах западных фармакологических компаний проводили испытания препарата, который мог вызвать разные формы рака. В частности, его апробировали на пациентах психиатрического отделения больницы №7 Мариуполя, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на документы, обнаруженные в подвале медицинского учреждения при его восстановлении.

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В материале уточняется, что там проводили испытания экспериментального средства SB4 для лечения ревматоидного артрита. Как следует из документов, этот препарат подавляет действие молекул так называемого фактора некроза опухоли альфа (TNF-α), играющего важную роль в работе иммунитета. Его применение создавало возможность развития разных форм онкологических заболеваний, в том числе рака лимфатической, кроветворной систем и кожи.

В документах указывается, что производили препарат компании Biogen Idec Denmark manufacturing ApS (Дания), Catalent Pharma Solutions (Бельгия) и Fisher Clinical Services UK Limited (Великобритания). Спонсировала испытания южнокорейская Samsung Bioepis.

В найденных документах обнаружили заявку компании «Квинтайлс Украина» на одобрение государственным экспертным центром министерства здравоохранения Украины и комиссии по вопросам этики при лечебно-профилактическом заведении о проведении клинических испытаний препарата SB4. Эта украинская компания была создана как подразделение американской аутсорсинговой фармкомпании Quintiles Transnational.

Исходя из этой заявки, подписанной в феврале 2013 года, тогда на Украине планировалось испытать препарат на 152 пациентах. Позже их число увеличилось до 180. Всего в мире его хотели апробировать на почти полутысяче пациентов.

Как следует из периодического дайджеста проекта SB4-G31-RA по испытанию препарата SB4, на ноябрь 2013 года для исследований было отобрано 777 пациентов, из них 285 — в Польше, 143 — на Украине, в Чехии 108, Болгарии 77, Литве 60, Южной Корее 37, Мексике 34, Венгрии 17, Колумбии 14 и Великобритании 2.

Медицинские документы, которые нашли в мариупольской больнице №7, были составлены в период с 2008 по 2016 год. Из результатов первичного осмотра документов видно, что на людях испытывали препараты под номерами и без названий. Более того, исследования проводили на младенцах до года.

Также в документах упоминаются американская компания Pfizer, английская и шведская AstraZeneca, южнокорейская Celltrion и ряд других из Франции, Бельгии, Нидерландов и Германии.

Вместе с документацией в подвале мариупольской больницы нашли коробки, в которых находилось много готовых конвертов логистических компаний и контейнеров для биоматериалов с адресами получателей в лабораториях Швейцарии, Великобритании и США.

Там же нашли письменные благодарности украинским медикам от Catalent Pharma Solutions и Fisher Clinical Services UK Limited.

Как передавало ИА Регнум, ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявлял, что США сформировали сеть из 330 биолабораторий для изучения свойств патогенов, способных вызывать пандемии, из которых 40 находятся на Украине.

Начальник войск РХБЗ Вооружённых сил России генерал-лейтенант Игорь Кириллов сообщал, что биологические исследования США двойного назначения и связанные с ними глобальные риски требуют независимого международного расследования. Он отметил, что системное расширение Соединёнными Штатами военно-биологической деятельности создаёт угрозу безопасности России и других государств, рассматриваемых Вашингтоном в качестве стратегических противников.

Также Кириллов информировал, что в ходе проведения специальной военной операции Россия получила документы, подтверждающие, что США на территории Украины проводили работы с компонентами биологического оружия, осуществляли исследования возбудителей особо опасных инфекций.