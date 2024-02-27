Москва, 27 февраля, 2024, 13:51 — ИА Регнум. США сформировали сеть из 330 биолабораторий для изучения свойств патогенов, способных вызывать пандемии, из которых 40 находятся на Украине. Об этом 27 февраля сообщил глава Минобороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на заседании коллегии ведомства.

ТАСС/ Markiian Lyseiko/Ukrinform via ZUMA Wire

«США сформировали сеть биолабораторий для изучения свойств патогенов конкретного региона, способных передаваться человеку и вызывать пандемии. Из 330 таких объектов порядка 40 находятся на Украине», — сказал Шойгу.

Он добавил, что в связи с этим с каждым годом возрастает роль войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ).

Как сообщало ИА Регнум, 15 января начальник войск РХБЗ Вооружённых сил России генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявил, что биологические исследования США двойного назначения и связанные с ними глобальные риски требуют независимого международного расследования. Он отметил, что системное расширение Соединёнными Штатами военно-биологической деятельности создает угрозу безопасности России и других государств, рассматриваемых Вашингтоном в качестве стратегических противников.

В декабре Кириллов информировал, что в ходе проведения спецоперации Россия получила документы, подтверждающие, что США на территории Украины проводили работы с компонентами биологического оружия, осуществляли исследования возбудителей особо опасных инфекций.