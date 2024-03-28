Курск, 28 марта, 2024, 15:33 — ИА Регнум. В Курской области в результате ударов по посёлку Тёткино со стороны ВСУ повреждены шесть домов, жители не пострадали, сообщил 28 марта глава региона Роман Старовойт в Telegram-канале.

The Presidential Office of Ukrai/Global Look Press

«Повреждены шесть домовладений: выбиты окна, посечены фасады и заборы, разрушены дворовые постройки», — написал он.

Старовойт добавил, что власти окажут собственникам помощь в восстановлении и ремонте имущества.

Как передавало ИА Регнум, 22 марта Старовойт рассказал, что при обстреле посёлка Тёткино со стороны украинских войск получил ранения мирный житель. Глава региона уточнил, что пострадавшему оказали необходимую медпомощь.

26 марта ВСУ обстреляли село Головчино Грайворонского городского округа Белгородской области, пострадали три человека. При обстреле также получили повреждения четыре магазина, пять частных домов и три квартиры в одном из многоквартирных домов, добавил Старовойт.