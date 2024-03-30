Москва, 30 марта, 2024, 09:10 — ИА Регнум. Криптокошелёк, которым могли пользоваться заказчики и исполнители теракта в «Крокус Сити Холле», обнаружен в Сети. Об этом сообщает 30 марта «РИА Новости».

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

По информации агентства, адрес криптокошелька разместили в Telegram-канале, связанном с «Голосом Хорасана» — афганским крылом «Исламского государства» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ). Через кошелёк прошла сумма, равная половине обещанной террористам за атаку на концертный зал.

Впервые адрес кошелька на платформе Tronscan появился в сообщении одного из Telegram-каналов экстремистской направленности. Администратор этого канала Mavlavi_56 управляет и каналом «Голос Хорасана». Уже 13 марта кошелёк стал активным, туда поступил первый перевод токенов на сумму $2,19.

Тот самый кошелёк на платформе Tronscan фигурировал в другом Telegram-канале администратора Mavlavi_56 в сообщениях о сборе средств для исламистов. Такие посты появлялись 18 марта и дважды 20 марта. Ныне канал «Голос Хорасана» удалён.

22 марта, в день атаки на «Крокус Сити Холл», в упомянутом канале разместили ссылку на проповедь «Голоса Хорасана» с изображением вооружённого пулемётом боевика. На кошелёк на платформе Tronscan в тот день четыре раза поступили средства, которые почти сразу ушли дальше. В общей сложности через него прошли токены на $2525, что соответствует примерно 232 тыс. рублей, отмечает агентство.

Один из обвиняемых в нападении на «Крокус» заявлял, что за теракт было обещано вознаграждение в размере 500 тыс. рублей, причём около половины из них пришли на банковскую карту.

Как передавало ИА Регнум, СК ранее сообщил, что исполнителей теракта в «Крокус Сити Холле» координировал неустановленный мужчина через Telegram. Ведомство также отметило, что получены доказательства связи террористов, напавших на «Крокус», с украинскими националистами. Имеются и подтверждённые данные о том, что с Украины исполнителям теракта поступали значительные суммы денежных средств и криптовалюты, добавил СК.

Информация, полученная от задержанных, подтверждает украинский след в теракте, рассказал ранее директор ФСБ Александр Бортников. Он подчеркнул, что исламисты не смогли бы сами подготовить теракт в «Крокусе», им помогали.

Террористы атаковали «Крокус Сити Холл» вечером 22 марта. Вооружённые люди открыли огонь по посетителям и устроили пожар. По последним данным, в результате теракта погибли 144 человека. Пострадали 382 человека, проинформировали ранее в Центре медицины катастроф.