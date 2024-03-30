Рига, 30 марта, 2024, 08:53 — ИА Регнум. Нет признаков того, что Россия планирует вторжение в какую-либо из стран НАТО, заявил журналистам глава Военного комитета альянса голландский адмирал Роб Бауэр.

ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

«Нет никаких признаков того, что Россия планирует напасть на какую-либо страну — члена НАТО. Я не думаю, что существует прямая угроза», — приводит слова Бауэра газета The Baltic Times.

По словам адмирала, у России якобы есть «амбиции» за пределами Украины, поэтому альянсу в целом нужно быть «более подготовленным». В НАТО согласились рассматривать Россию в качестве угрозы, поэтому военные планы пересматриваются с учётом положения о коллективной обороне, добавил он.

Как сообщало ИА Регнум, 22 марта Бауэр заявил о готовности НАТО к возможному конфликту с Россией. Он отметил, что на Украине нет военных из стран альянса, нет и планов на их размещение в зоне конфликта. Но в случае, если кто-то из союзников решит это сделать, он «должен понимать, что это связано с остальным альянсом», добавил Бауэр.

Президент России Владимир Путин в декабре 2023 года на коллегии Минобороны заявил, что Россия не собиралась и не собирается нападать на страны НАТО, а тему «российской угрозы» раскручивают США, не желающие терять статус хозяина на европейском континенте. В феврале 2024 года в послании Федеральному собранию президент назвал бредовыми утверждения о том, что Россия готовится напасть на Европу.

Путин также подчёркивал, что появление военных из стран Европы в зоне конфликта никак не изменит ситуацию, а только обернётся тяжёлыми последствиями для Украины. В Кремле заявили, что такое развитие событий спровоцирует прямое военное столкновение России с НАТО.