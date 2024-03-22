Вашингтон, 22 марта, 2024, 16:08 — ИА Регнум. Глава военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр 22 марта заявил о готовности Североатлантического альянса к возможному конфликту с Россией.

Global Look Pess/Soeren Stache/dpa

Он отметил, что сейчас на Украине нет войск НАТО и планов на размещение также нет, но в случае, если кто-то из союзников решит это сделать, он «должен понимать, что это связано с остальным альянсом».

«Готовы ли мы? Ответ — да. Это наша главная задача — быть готовыми. Если это случится сегодня, придётся драться с тем, что есть. Это всегда комбинация готовности на сегодняшний день и одновременно улучшение возможностей для будущего», — заявил Бауэр в интервью изданию украинского минобороны АрмияInform.

Глава комитета напомнил, что отсутствие военных действий на территории страны — одно из условий членства Украины в альянсе.

При этом, как сообщало ИА Регнум, тот же Бауэр заявлял на форуме по безопасности в Киеве 21 марта, что ВСУ необходима дополнительная мобилизация. При этом он подчеркнул, что украинская армия нуждается не только в оружии, сколько в живой силе, что означает мобилизацию, но провести её, по его словам, будет сложно.

Во время визита Бауэра на Украину главком ВСУ Александр Сырский пожаловался ему на нужду в боеприпасах и средствах противовоздушной обороны. И в тот же день заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх заявила журналистам, что отсутствие американской помощи вынуждает Украину принимать стратегические решения об отходе из некоторых районов.